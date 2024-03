Incastrati streaming e diretta tv: dove vedere la serie con Ficarra e Picone in replica

Questa sera, 19 marzo 2024, su Canale 5 va in onda in replica la prima stagione di Incastrati, la serie tv con Ficarra e Picone. Un’occasione per rivedere o recuperare la prima stagione, in un’unica serata, in attesa che settimana prossima verranno trasmessi gli episodi della seconda stagione, il 26 e il 28 marzo 2024. Dove vedere Incastrati in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda in replica il 19 marzo 2024 alle ore 21,30 su Canale 5. Settimana prossima, il 26 e il 28 marzo, verranno trasmessi gli episodi della seconda stagione.

Incastrati streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Tutti gli episodi di entrambe le stagioni sono già disponibili per gli abbonati Netflix.