In ostaggio: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno

In ostaggio (titolo originale The Clearing) è il film in onda questa sera, giovedì 3 giugno 2021, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. Si tratta di un avvincente thriller del 2004 diretto da Pieter Jan Brugge con protagonisti Robert Redford, Willem Dafoe, Helen Mirren e Matt Craven. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film In ostaggio? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.

Trama

Il film racconta la storia Wayne (Robert Redford) ed Eileen (Helen Mirren), coppia sposata da diversi anni, che vive in un sobborgo di Pittsburgh. Hanno avuto due figli, ormai grandi, e grazie alla sua azienda, Wayne è diventato uno stimato uomo d’affari. Quando l’uomo, però, viene rapito da Arnold (Willem Dafoe), un suo ex dipendente, la vita perfetta della coppia va in mille pezzi.

Mentre Wayne cerca di convincere il suo rapitore a liberarlo, Eileen collabora con l’FBI per trattare con Arnold. Le indagini del detective sulla vita della coppia portano a galla ombre ben celate dalla sfavillante sintonia coniugale, legate allo stesso Wayne e che Eileen credeva di aver superato una volta per tutte. Ora che ha scoperto la verità su suo marito, la donna inizia a dubitare se pagare il riscatto o no. Nonostante ciò, la speranza di vedere vivo Wayne entro quella settimana va in fumo quando Arnold rivela come sono andate realmente le cose…

In ostaggio: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film In ostaggio? Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Robert Redford: Wayne Hayes

Willem Dafoe: Arnold Mack

Helen Mirren: Eileen Hayes

Alessandro Nivola: Tim Hayes

Melissa Sagemiller: Jill Hayes

Matt Craven: Ag. Ray Fuller

Wendy Crewson: Louise Miller

Larry Pine: Tom Finch

Diana Scarwid: Eva Finch

Elizabeth Ruscio: Cindy Mack

Gwen McGee: Ag. Kathleen Dugan

Trailer

Ecco il trailer del film del 2004 In ostaggio, stasera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere In ostaggio in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 3 giugno 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.