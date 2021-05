In barba a tutto, anticipazioni e ospiti puntata oggi con Luca Barbareschi su Rai 3

In barba a tutto è il programma con Luca Barbareschi in onda oggi, lunedì 24 maggio 2021, in seconda serata su Rai 3 dalle 23.15. Il tema della puntata di oggi del late-show è genitori e regole. I tre ospiti della serata saranno Rocco Siffredi, Michela Andreozzi e Igor Sibaldi. Allontanandosi dai soliti cliché legati alla sua figura, Luca Barbareschi indagherà con Rocco Siffredi le problematiche legate alla paternità, alla fedeltà coniugale e all’invecchiamento, mentre con l’attrice Michela Andreozzi si parlerà del dibattito scaturito dalle sue dichiarazioni di non voler diventare madre, per scelta. A chiudere la puntata sarà un personaggio singolare, lo slavista e drammaturgo Igor Sibaldi. Interessato alla teologia, alla filologia e alla storia delle religioni, si parlerà di mondi interiori, di angeli e di spiriti-guida, di esoterismo e di reincarnazione. Appuntamento con In barba a tutto per stasera, lunedì 24 maggio 2021, alle 23.15 su Rai 3.

Streaming e tv

Dove vedere In barba a tutto in diretta tv e live streaming? Il programma di Luca Barbareschi , come detto, va in onda oggi – lunedì 24 maggio 2021 – alle ore 23.15 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, 503 in HD). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.