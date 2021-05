In amore niente regole: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 6 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda In amore niente regole, film del 2008 diretto da George Clooney, parzialmente basato sulla storia dei Duluth Eskimos. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jimmy “Dodge” Connelly, capitano dei Duluth Bulldogs, squadra del derelitto campionato professionistico di football americano nel 1925 decide che per salvare team e futuro deve ingaggiare il campione universitario ed eroe di guerra Carter Rutheford. Da abile trickster riesce a portarlo sugli infangati campetti del professionismo insieme al suo agente e ai contratti pubblicitari che viaggiano con lui richiamando folle e passione intorno alla squadra. Intanto la reporter sportiva Lexie Littleton del Chicago Tribune indaga sui presunti atti eroici nella grande guerra di Rutherford e si accompagna alla squadra facendo innamorare sia il giovane Carter che il più maturo Dodge. Facendo breccia nel cuore di Rutheford la giornalista scopre in che modo può diventare eroico un atto dettato dalla paura nelle mani di un agente senza scrupoli che gioca sul bisogno dell’America di trovare un eroe senza macchia negli anni precedenti alla grande depressione. Scoperto e svelato il trucco, Dodge e Carter, che nel frattempo è stato ingaggiato dalla squadra di Chicago si scontrano in campo e, nel football che si è appena dotato di regole e commissari data l’immediata popolarità, ad avere la meglio sarà un nuovo trucco escogitato dallo scaltro Dodge, che chiuderà la sua carriera sposando Lexie.

In amore niente regole: il cast del film

Abbiamo visto la trama di In amore niente regole, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

George Clooney: Jimmy “Dodge” Connelly

Renée Zellweger: Lexie Littleton

John Krasinski: Carter Rutherford

Jonathan Pryce: C.C. Frazier

Stephen Root: Suds

Wayne Duvall: Coach Frank Ferguson

Peter Gerety: Pete Harpen

Tim Griffin: Ralph

JD Cullum: Leonard

Jack Thompson: Harvey

Max Casella: Mack Steiner

Matt Bushell

Streaming e tv

Dove vedere In amore niente regole in live streaming e diretta tv? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 6 maggio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.