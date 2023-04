Impero criminale: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, sabato 15 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Impero criminale, film poliziesco/thriller del 2019 diretto da Ron Scalpello con protagonisti Sam Claflin e Timothy Spall. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, dalla trama al cast.

Trama

Il film vede protagonista Liam McDonagh (Sam Claflin), un ex pugile di talento appena uscito di prigione dopo una condanna a nove anni per una rapina a mano armata. Nel frattempo, una pericolosa e oscura rete di corruzione si muove sotto le luci accecanti e i luoghi imponenti del nuovissimo skyline di East London. Dietro ai Giochi Olimpici del 2012 c’è chi si è arricchito mentre a farne le spese sono sempre loro, i reietti. È il caso di Liam McDonagh, che ora non vuole altro che una vita serena, stare lontano dai guai e riconquistare l’amore e la fiducia della propria famiglia. Peccato che suo fratello Sean (Joe Claflin) sia cascato nel gioco spietato dell’imprenditore Clifford Cullen (Timothy Spall), socio in affari del potente Anthony Hammond (Hugh Bonneville). Spaccio, violenza, omicidi: il veleno si è insinuato nella società e nel cuore pulsante del Regno Unito.

Impero criminale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Impero criminale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Sam Claflin

Timothy Spall

Hugh Bonneville

Noel Clarke

Charlie Murphy

Joe Claflin

Naomi Ackie

Aled Arhyel

David Hayman

George Russo

Don Gilet

Cathal Pendred

Alan Mckenna

Decca Heggie

Sam Otto

Adam Long

Lorraine Ashbourne

Linal Haft

Silas Carson

Kirsty Hoiles

Lee Shone

Shaun Dooley

Simon Chandler

Mitchell Hunt

John Sachs

Andrei Nova

Streaming e tv

Dove vedere Impero criminale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 aprile 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.