Immenhof – La grande promessa: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, lunedì 22 agosto 2022, va in onda Immenhof – La grande promessa su Rai 1. Il film fa parte di una serie intitolata Immenhof arrivata in sala dal 1955 al 1974 ed è piaciuta così tanto che poi negli anni ’90 ha spinto alla realizzazione di una serie TV. Diretto da Sharon von Wietersheim, la pellicola continua a proporre nuove avventure a cavallo. Uscita nel 2022, per la prima volta approda in prima serata su Rai 1. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Immenhof – La grande promessa racconta di Cagliostro, cavallo campione di Mallinckroth che viene avvelato. Il quadrupede si riprende piuttosto velocemente, ma per garantire il totale recupero viene portato al maneggio di Lou e delle due sorelle Immenhof. Tentano di avvelenarlo una seconda volta, ma per fortuna non riescono nell’intento e il cavallo è sano e salvo. A quel punto il proprietario del cavallo sceglie di farlo tornare in pista e lo lancia in una gara. E Lou, che teme per la salute di Cagliostro, a quel punto prende una decisione importante: scappa e porta il cavallo con sé. Insieme si nascondono nel vecchio ranch di Cal, figlio di un vecchio amico del padre, sperando di non essere rintracciabili.

Immenhof – La grande promessa: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo invece al cast del film. Ecco l’elenco degli attori e dei rispettivi personaggi:

Laura Berlin: Charly

Torben Liebrecht: Dr. Blumenau

Valerie Huber: Runa

Max Befort: Cal

Ludger Pistor: Krämer Senior

Heiner Lauterbach: Malinckroth

Caro Cult: Josy

Max von Thun: Viktor

Rafael Gareisen: Matz

Benjamin Trinks: Sven

Leia Holtwick: Lou

Jill Weller: Krämer Junior

Moritz Bäckerling: Leon

Ella Päffgen: Emmie

Benjamin Kelm: Marvin Schitter

Sylvia Mayer: Capo della polizia

Streaming e TV

Dove vedere Immenhof – La grande promessa in streaming e TV? Il film va in onda lunedì 22 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:25, in prima serata su Rai 1. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere a RaiPlay in modo del tutto gratuito una volta effettuato il login che può avvenire anche tramite social (Facebook e Gmail). Effettuato l’accesso potrete scegliere il canale in streaming che vi interessa.