Immenhof – L’avventura di un’estate: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1

Questa sera, lunedì 15 agosto 2022, va in onda su Rai 1 Immenhof – L’avventura di un’estate. Si tratta di un film drammatico uscito nel 2019 e diretto da Sharon von Wietersheim. La pellicola dura in totale 105 minuti. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Immenhof – L’avventura di un’estate. La storia segue tre sorelle. Lou ha 16 anni ed è l’intermedia. Charly invece è la sorella maggiore e ha 20 anni. Infine c’è Emmie, la più piccola. Tutte e tre cercano di mandare avanti il maneggio di famiglia dopo la morte del papà. Un giorno Lou si trova al pascolo con i cavalli e ne trova uno in pericolo nella palude così lo aiuta e lo salva. Il cavallo è un purosangue e appartiene a Jochen Mallinckroth, ex socio del padre e proprietario di una famosa scuderia. Invece di ringraziare la ragazza per averlo salvato, la accusa di aver danneggiato il cavallo dopo quel salvataggio pericoloso. A causa di quell’uomo e del suo rancore le tre sorelle avranno difficoltà a proteggere il loro maneggio.

Immenhof – L’avventura di un’estate: il cast del film

Ora che abbiamo scoperto la trama, passiamo invece al cast del film. Come già anticipato, le protagoniste sono 3 sorelle. Di seguito vediamo l’elenco di attori e personaggi:

Leila Holtwick è Lou

Moritz Backerling è Leon

Heiner Lauterbach è Jochen Mallinckroth

Valerie Huber è Runa

Max von Thun è Viktor

Laura Berlin è Charly

Rafael Gareisen è Matz

Ella Paffgen è Emmie

Benjamin Trinks è Sven

Wotan Wilke Mohring è Grunert

Streaming e TV

Dove vedere Immenhof – L’avventura di un’estate in streaming e TV? Il film va in onda lunedì 15 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 1. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere a RaiPlay in modo del tutto gratuito una volta effettuato il login che può avvenire anche tramite social (Facebook e Gmail). Effettuato l’accesso potrete scegliere il canale in streaming che vi interessa.