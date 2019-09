Imma Tataranni trama: di cosa parla la nuova fiction di Rai 1 con Vanessa Scalera

A partire da domenica 22 settembre 2019 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova serie tv in 6 puntate dove Vanessa Scalera interpreta questo personaggio che rappresenta la versione femminile del Commissario Montalbano e che è nato dai libri di Mariolina Venezia, scrittrice che ha vinto il premio Campiello nel 2007. La fiction vede la regia di Francesco Amato e la coproduzione di Rai Fiction – ITV Movie.

Ma di cosa parla il nuovo sceneggiato Rai di genere investigativo? Vediamo qui di seguito la trama.

Tutto quello che c’è da sapere su Imma Tataranni – Sostituto procuratore

Di cosa parla la serie tv

Imma Tataranni è un sostituto procuratore di 43 anni, ma prima di tutto è una donna con un carattere forte, una personalità pungente e decisa e una granitica e incorruttibile morale. In questo senso è il tipo di donna delle istituzioni che nelle istituzioni ci crede, prima ancora che nel suo infallibile intuito.

Vive a Matera, meravigliosa città della Basilicata che fa infatti da sfondo alla serie, e nel suo lavoro è una vera e propria fuoriclasse. Tutto le si può dire, che sia troppo eccentrica e fin troppo schietta, ma non che non conduca le sue indagini sempre nel modo più appropriato e con quell’intelligenza e caparbietà che le fanno sempre scegliere la strada giusta per individuare i colpevoli dei vari casi che le vengono assegnati dalla Procura.

Dove vedere in streaming Imma Tataranni – Sostituto procuratore

Ma l’universo di Imma – che nasconde anche un lato dolce e ironico – non è fatto solo di lavoro, perché nel corso della serie vedremo la protagonista dividersi tra quest’ultimo e la sua vita privata, anch’essa movimentata; il sostituto procuratore, infatti, ha un marito di cui è innamoratissima (Pietro) e una figlia che, in piena adolescenza, le dà più di un pensiero come tutti i giovani di quell’età. Nelle sue indagini in giro per la Basilicata è affiancata dal timido ed efficiente appuntato Ippazio Calogiuri.

Potrebbero interessarti Live non è la D’Urso: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata del 22 settembre Doctor Strange: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1 Doctor Strange trama: di cosa parla il film in onda stasera su Italia 1

Imma Tataranni trama – Sostituto procuratore va in onda su Rai 1 in prima serata a partire da domenica 22 settembre alle 21.25.

Il cast di Imma Tataranni – Sostituto procuratore