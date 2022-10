Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi

Questa sera, giovedì 13 ottobre 2022, su Rai 1 dalle ore 21,25 va in onda una nuova puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2, la fiction di successo con protagonista Vanessa Scalera, che torna con quattro nuovi episodi e intriganti indagini all’interno della procura di Matera. Ma dove vedere la settima puntata di Imma Tataranni 2 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

La fiction, come detto, va in onda su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre, 101 di Sky) stasera, giovedì 13 ottobre 2022, alle ore 21,25 con l’ottava e ultima puntata della seconda stagione.

Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay.it sarà possibile recuperare i vari episodi in qualsiasi momento (purché dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Imma Tataranni 2, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: