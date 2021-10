Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore: la location della seconda stagione

Qual è la location di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore? La fiction con protagonista Vanessa Scalera torna con quattro nuovi appuntamenti su Rai 1 da martedì 26 ottobre 2021 alle ore 21.25 in prima serata. La magistrata lucana sarà alle prese con nuovi delitti e la sua travagliata vita privata, con la determinazione che la contraddistingue. La fiction è ambientata e girata a Matera, in Basilicata.

Nel corso delle puntate vedremo altri meravigliosi scenari della Lucania, come i sentieri della transumanza, le pale eoliche, le dighe, le colline, i colori, la gente ancora oggi in bilico tra un passato doloroso da ricordare e un futuro che chiede riscatto. Le riprese sono state effettuate anche a Metaponto, frazione di Bernalda; Marsicotevere (Potenza) ed in Val d’Agri. E ancora a Viggiani, alla diga del Pertusillo e sul comprensorio della montagna Viggiano-Valturino.

Quante puntate

Abbiamo visto la location di Imma Tataranni 2, ma quante puntate sono previste per la seconda stagione della fiction? In tutto, gli episodi di Imma Tataranni 2 sono otto, quindi due in più rispetto alla prima stagione, andata in onda nel 2019 e che ottenne grandi ascolti. La seconda stagione sarà suddivisa in due parti: i primi quattro episodi andranno in onda in autunno (dal 26 ottobre al 16 novembre 2021), mentre i restanti quattro saranno trasmessi nella primavera del 2022. Ecco la programmazione completa (attenzione, potrebbe variare):