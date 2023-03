Imma Tataranni 2 (replica) streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, martedì 28 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 torna in replica la prima puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la seconda stagione della fiction record d’ascolti con protagonista Vanessa Scalera, nei panni del personaggio nato dalla penna letteraria di Mariolina Venezia. “Imma piace perché è fuori dalle righe. È bizzarra. E poi ha una personalità forte, che la rende affascinante. Io a interpretarla mi diverto come una pazza, posso giocare con i suoi toni un po’ esagerati. Perché Imma ha un rapporto conflittuale praticamente con tutti. E poi ha questo accento della Basilicata poco conosciuto, particolare”, le parole di Vanessa Scalera a Tv Sorrisi e Canzoni. Dove vedere Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda in replica su Rai 1 da martedì 28 marzo 2023 alle ore 21,25.

Imma Tataranni 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, ma quante puntate sono previste in replica su Rai 1? Ve lo diciamo subito: si tratta in tutto di 8 puntate. La prima andrà in onda martedì 28 marzo 2023; l’ottava e ultima dovrebbe essere trasmessa martedì 16 maggio 2023. Di seguito la programmazione su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare):