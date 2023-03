A che ora inizia Imma Tataranni 2 (replica): l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore in replica su Rai 1? La messa in onda (in replica) di ogni puntata è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,50 del martedì sera. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse). In tutto andranno in onda 8 puntate. La prima martedì 28 marzo 2023; l’ottava e ultima dovrebbe essere trasmessa martedì 16 maggio 2023. Di seguito la programmazione su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 28 marzo 2023, ore 21,25

Seconda puntata: martedì 4 aprile 2023, ore 21,25

Terza puntata: martedì 11 aprile 2023, ore 21,25

Quarta puntata: martedì 18 aprile 2023, ore 21,25

Quinta puntata: martedì 25 aprile 2023, ore 21,25

Sesta puntata: martedì 2 maggio 2023, ore 21,25

Settima puntata: martedì 9 maggio 2023, ore 21,25

Ottava puntata: martedì 16 maggio 2023, ore 21,25

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore in replica, ma dove vedere tutte le puntate in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in replica su Rai 1 da martedì 28 marzo 2023 alle ore 21,25.

Non solo tv. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.