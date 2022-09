A che ora inizia Imma Tataranni 2: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la seconda parte della seconda stagione della fiction in onda su Rai 1? La messa in onda di ogni puntata è in programma alle ore 21,25 e durerà fino alle 23,55. In tutto circa 2 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse). Quante puntate sono previste per la seconda parte della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore? Ve lo diciamo subito: si tratta in tutto di 8 episodi divisi in 4 puntate che si vanno a sommare alla prima parte della seconda stagione andata in onda ad ottobre-novembre 2021. Ad oggi la Rai ha annunciato solo le date delle prime due puntate: il 27 settembre e il 29 settembre. Le altre due potrebbero andare in onda il 4 e 6 ottobre. Al momento però non c’è l’ufficialità.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Imma Tataranni 2- Sostituto procuratore, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda su Rai 1 da martedì 27 settembre 2022 alle ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Location

Qual è la location di Imma Tataranni 2 (qui sopra a che ora inizia)? Protagonista come nella prima stagione è Matera, in Basilicata, dove si trova la procura dell’intransigente magistrata. Nel corso delle puntate vedremo altri meravigliosi scenari della Lucania, come i sentieri della transumanza, le pale eoliche, le dighe, le colline, i colori, la gente ancora oggi in bilico tra un passato doloroso da ricordare e un futuro che chiede riscatto. Le riprese sono state effettuate anche a Metaponto, frazione di Bernalda; Marsicotevere (Potenza) ed in Val d’Agri. E ancora a Viggiani, alla diga del Pertusillo e sul comprensorio della montagna Viggiano-Valturino.