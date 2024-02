Il Volo, le vite private dei cantanti in gara a Sanremo 2024: le fidanzate di Gianluca, Piero e Ignazio

Quali sono le fidanzate de Il Volo? I ragazzi del trio in gara a Sanremo 2024 sono molto riservati sulla loro vita privata. Con la loro musica hanno fatto innamorare milioni di italiani, ma hanno da sempre riscosso grande successo anche all’estero. Il Volo è un gruppo formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone.

La notizia che farà felici i fan è che Ignazio Boschetto sposerà Michelle Bertolini modella e imprenditrice italo-venezuelana, di 29 anni, con la quale ha una storia d’amore da circa un anno. La proposta di matrimonio è stata resa nota su Instagram, con alcuni scatti dei due, e tanto di dedica: “Sì, mille volte sì, ti amo tanto” ha scritto la modella. In passato Ignazio aveva avuto una storia con la ballerina e coreografa brasiliana Ana Paula Guedes, chiusasi nell’autunno 2022.

Anche Gianluca Ginoble è impegnato. “Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora”, ha detto in un’intervista. Una ragazza di cui sarebbe veramente innamorato: “Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”. Si tratta di Eleonora Venturini Storaro laureata in Fashion e Costume alla Sapienza di Roma oltre che Fashion e Design all’Istituto Marangoni di Milano. I due stanno insieme da qualche tempo e pare che siano più affiatati che mai, come si evince anche dalle foto pubblicate sui social. Si tratta della nipote del celebre regista, direttore di fotografia e vincitore di tre premi Oscar Vittorio Storaro.

Pietro Barone invece è indubbiamente il più riservato dei tre cantanti. Al momento dovrebbe essere single. “L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no”. Nel suo passato, però, ci sono due donne con nomi conosciuti al pubblico: Veronica Ruggeri, giornalista de Le Iene, e Valentina Allegri, figlia di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Con quest’ultima, il tenore ha avuto una relazione durata diversi mesi.