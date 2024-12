Il Volo – Tutti per Uno: lo show dall’Arena di Verona su Canale 5. Anticipazioni, ospiti, cast, canzoni, durata, scaletta, streaming

Questa sera, sabato 14 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica Il Volo – Tutti per uno, evento in tre puntate dall’Arena di Verona già trasmesso lo scorso maggio. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, il trio de Il Volo, portano su Canale 5 la loro grande musica, accompagnati da super ospiti, per tre serate evento per festeggiare i 15 anni di carriera. Tutti per Uno – Capolavoro è il tour che li ha visti protagonisti in tutta Italia. Vediamo insieme le anticipazioni, gli ospiti e tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il Volo – Tutti per uno sono tre serate evento dalla prestigiosa cornice dell’Arena di Verona, con il trio italiano più famoso al mondo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Uno spettacolo eccezionale all’insegna della grande musica con ospiti prestigiosi e momenti inediti ed emozionanti. Dopo l’uscita di Ad Astra, il primo disco di inediti uscito il 29 marzo, e il successo delle prime quattro date del World Tour in Giappone, il Volo festeggia su Canale 5 i quindici anni di una carriera strepitosa. Tanti i grandi ospiti che si alterneranno sul palco.

Nel corso delle tre serate si sono alternati Giorgia, Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri, Mara Sattei, Giorgio Panariello, Federica Panicucci, Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Clara, i Santi Francesi e Nina Solodovnikova. Vedremo anche Enrico Nigiotti, Giuseppe Fiorello, Irama, Eleonora Abbagnato, Max Pezzali, Nek, Riccardo Cocciante, BigMama, Rose Villain, Nina Zilli ed Enrico Brignano.

Streaming e tv

Dove vedere Il Volo – Tutti per uno in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda in replica stasera, sabato 14 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.