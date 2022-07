Il viaggio degli eroi (mondiali 82) streaming e diretta tv: dove vedere il documentario

Dove vedere in diretta TV e live streaming Il viaggio degli eroi (mondiali 82)? Si tratta di un docufilm diretto da Manlio Castagna che ripercorre uno dei momenti più gloriosi della squadra di calcio italiana. Nel 1982, l’Italia ha vinto i mondiali di calcio scontrandosi sul campo con la Germania dell’Ovest a Madrid. A distanza di 40 anni da quella vicenda, su Rai 1 arriva un documentario che ripercorre una fetta della storia sportiva italiana. Il documentario è prodotto da One More Pictures con Rai Cinema e Rai Com. Si ripercorre il momento con testimonianze, immagini e voci dell’epoca, con le interviste a Giancarlo Antognoni, Giuseppe Bergomi, Antonio Cabrini, Bruno Conti, Claudio Gentile, Gabriele Oriali, Dino Zoff. Di seguito scopriamo dove vedere il docufilm in diretta TV e live streaming.

In TV

Come già anticipato, Il viaggio degli eroi va in onda televisiva lunedì 11 luglio 2022 in prima serata, a partire dalle ore 21:25 su Rai 1. Il canale per seguire la diretta TV è disponibile al tasto 1 del telecomando, in chiaro, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale anche al tasto 101.

Il viaggio degli eroi (mondiali 82) streaming

Ma non solo TV. Il viaggio degli eroi (mondiali 82) è disponibile anche in live streaming. Come seguire il docufilm in diretta? Semplice: basterà accedere a RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti Rai in modo gratuito previa registrazione. Una volta effettuato il login anche tramite i social sarà possibile selezionare il canale di riferimento, in questo caso Rai 1, dal menù a tendina e seguire la diretta anche tramite desktop o via app.