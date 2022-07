Il viaggio degli eroi (mondiali 82): le anticipazioni sul documentario in onda su Rai 1

Questa sera, lunedì 11 luglio 2022, va in onda in prima TV su Rai 1 Il viaggio degli eroi (mondiali 82). Si tratta di un documentario che ripercorre la vittoria del terzo titolo mondiale per la nazionale italiana di calcio, avvenuta nel 1982 a Madrid. Sono trascorsi 40 anni esatti da allora, dalla notte del Bernabeu durante la quale gli italiani hanno portato a casa un 3 a 1 contro la favorita Germania Ovest. Vediamo quali sono le anticipazioni del documentario.

Le anticipazioni del documentario

Il documentario racconta una delle imprese più esaltanti per la nazionale italiana di calcio. Come lo fa? Attraverso riflessioni inedite di alcuni dei protagonisti di quella particolare avventura. Per la nazionale azzurra quel percorso è stato costellato di sconfitte e polemiche, ma è finito nel migliore dei modi con il capitano Dino Zoff con la coppa del mondo tra le mani. Diretto da Manlio Castagna, il film è accompagnato dalla voce narrante di Marco Giallini. La storia è raccontata attraverso immagini, voci e atmosfera di quell’evento diventato parte importante della storia italiana nel mondo. A detta del regista: “La vittoria inattesa e incredibile degli Azzurri in Spagna fu non solo una grande impresa sportiva, ma soprattutto un grande momento di partecipazione e di condivisione nazionale che segnò simbolicamente la rinascita del Paese, dopo anni difficili. È una storia di valori e di passioni, di impegno e di speranza che va raccontata, soprattutto oggi, in un momento storico difficile, segnato dalla pandemia e dalla guerra”.

