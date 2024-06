Il velo nuziale: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, domenica 16 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il velo nuziale, film (commedia) del 2022 diretto da Terry Ingram con Lacey Chabert, Kevin McGarry, Autumn Reeser, Fiona Vroom, Zachary Gulka. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Avery, Emma e Tracy sono tre giovani donne, migliori amiche dai tempi del college. Da allora, ognuna di loro ha fatto carriera nel mondo dell’arte, ma ciascuna con una professione diversa: Avery è direttrice dei un museo a Boston, Emma è professoressa universitaria a Chicago mentre Tracy è una stimata banditrice in un’importante casa d’aste a New York. Vivendo in città diverse, le tre donne si incontrano una volta all’anno per passare un weekend insieme e approfittarne per fare un giro dei negozi di antiquariato. Quest’anno hanno scelto San Francisco, dove in un negozio della città californiana, s’imbattono in un velo da sposa italiano di fine Ottocento. Incantate non solo dalla sua straordinaria bellezza ma anche dalla leggenda che lo circonda, che prometta al suo proprietario di trovare il vero amore, decidono di comprarlo insieme. Nonostante nessuna delle tre sia al momento, per una ragione o un’altra, vicina al matrimonio, l’arrivo del magico velo e il suo possesso da parte di ognuna di volta in volta, cambierà per sempre le loro vite sentimentali…

Il velo nuziale: il cast

Abbiamo visto la trama de Il velo nuziale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lacey Chabert: Avery

Autumn Reeser: Emma

Alison Sweeney: Tracy

Kevin McGarry: Peter

Fiona Vroom: Lucy

Zachary Gulka: Jason

Catherine Lough Haggquist: Sonya

Karen Kruper: Grace

Christine Willes: Hilda

Greg Rogers: Frederick

Kwesi Ameyaw: Drew

David Kaye: Jeff

Thomas Darya: Ryan

Emily Maddison: Nina

Streaming e tv

Dove vedere Il velo nuziale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 16 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.