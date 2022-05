Il truffacuori: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 20 maggio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Il truffacuori, film del 2010 diretto da Pascal Chaumeil. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alex è uno “sfasciacoppie” professionista. Insieme a sua sorella e al cognato, gestisce una piccola società specializzata nel salvataggio di donne sfortunate in amore. Spesso su richiesta delle famiglie, egli interviene seducendo la donna in questione affinché apra gli occhi e la incita a lasciare il fidanzato giudicato inadeguato. Per questo utilizza il suo charme e la sua tecnica ben rodata, oltre a dei metodi di spionaggio sofisticati per seguire la vita delle sue prede e scoprire le loro debolezze. Un giorno gli viene proposto il caso di Juliette, una ricca ereditiera che ha trovato l’amore della sua vita nel bell’inglese Jonathan. All’inizio si rifiuta, dato che lui lavora solo a casi di coppie non felici ma, a causa del rosso in bilancio, Alex è costretto ad accettare il lavoro. Ha solo dieci giorni prima che il matrimonio abbia luogo.

Il truffacuori: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il truffacuori, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Romain Duris: Alex Lippi

Vanessa Paradis: Juliette Van Der Becq

Julie Ferrier: Mélanie

François Damiens: Marc

Andrew Lincoln: Jonathan Alcott

Helena Noguerra: Sophie

Jean-Yves Lafesse: Dutour

Jacques Frantz: Sig. Van Der Becq

Geoffrey Bateman: Sig. Alcott

Amandine Dewasmes: Florence

Philippe Lacheau: compagno di Florence

Jean-Marie Paris: Goran

Tarek Boudali: direttore dell’hotel

Victoria Silvstedt: ragazza in cabriolet

Élodie Frenck: Karine

Streaming e tv

Dove vedere Il truffacuori in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 20 maggio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.