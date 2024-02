Perché Il Tre si chiama così: il motivo della scelta del cantante a Sanremo 2024

Perché Il Tre, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2024, si chiama così? Guido Luigi Senia, questo il vero nome del rapper, nasce a Roma il 3 settembre 1997. Una volta intrapresa la carriera artistica opta per un nome d’arte: Il Tre. Per chi si stesse chiedendo cosa significhi lo pseudonimo con cui l’artista si presenta al pubblico, la risposta – stando alle informazioni avute – è molto semplice: la scelta del nome d’arte “Il Tre” è avvenuta perché il 3 è il numero preferito del partecipante a Sanremo 2024.

Ma cosa sappiamo sulla carriera del cantante? Il primo mixtape di Il Tre, “Cataclisma”, vede la luce nel 2015. A segnare una svolta nella carriera del rapper è la partecipazione al contest One Shot Game Italia, vinto proprio dall’artista protagonista del nostro articolo.

Il 2016 è l’anno dell’uscita del secondo mixtape: “Cracovia Mixtape”. Nel 2018 escono un altro mixtape, “Cracovia”, Pt. 2, e il primo singolo ufficiale, “Bella Guido”.

Nel 2021 esce invece il primo album del rapper, “Ali”, da cui sono estratti tra gli altri i singoli “Cracovia Pt. 3”, certificato disco di platino, “Te lo prometto”, certificato doppio platino, e “Il tuo nome”, disco d’oro. In Ali sono contenute diverse collaborazioni, ovvero i brani “Apollo 13” feat. Vegas Jones, “Beethoven” feat. Mostro, “Fight!” feat. Nayt, “Sogni e incubi” feat. Clementino e “America” feat. Emis Killa.

Nel successo ottenuto dall’opera trova spazio il primo tour di Il Tre, Ali Live Tour, serie di concerti che attraversa diversi club d’Italia. Per il secondo album del rapper bisogna attendere il 2023. È infatti in quest’anno che vede la luce “Invisibili”, composto da 12 tracce. Tra i pezzi che fanno parte di questa lista, “Cracovia Pt. 4” e “Roma”, canzone che porta a “Radio2 Social Club”. Ora il palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2024 con il brano “Fragili”.