Il traditore streaming e diretta tv: dove vedere il film

Il traditore è un film del 2019, diretto da Marco Bellocchio e con protagonista Pierfrancesco Favino. L’attore, tra i volti più gettonati del cinema italiano, interpreta Tommaso Buscetta, un personaggio realmente esistito diventato il primo pentito di mafia del nostro paese. Tommaso Buscetta è stato un malavitoso, del clan Cosa Nostra, ma negli anni ’80 è stato arrestato dopo essere scappato in Brasile e, una volta riportato in Italia, ha deciso di collaborare con la magistratura accettando la proposta di Giovanni Falcone. Il suo è stato un intervento inedito, che ha permesso alla magistratura di fare luce sul meccanismo del clan e capirne meglio i segreti. E il film di Bellocchio racconta tutta la sua storia. Ma dove vedere il film in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Prima di tutto la TV. Il traditore va in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 25 maggio 2022, a partire dalle ore 21:25. Per seguire la diretta bisognerà sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando, così come al tasto 501 se vi interessa la versione HD e la vostra TV non è stata ancora aggiornata. In alternativa, chi ha sottoscritto un abbonamento con Sky può trovarlo al tasto 101.

Il traditore streaming

Ma il film non è disponibile soltanto in TV: infatti si può seguire anche in live streaming. In che modo? Facile: basterà accedere a RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione da Viale Mazzini tramite cui è possibile seguire tutto ciò che passa in TV anche in live streaming. Come funziona? Basterà accedere alla piattaforma sia tramite desktop che via app. In questo caso, è possibile scaricarla dal playstore per smartphone, tablet e smart TV. Una volta arrivati sulla piattaforma è necessario effettuare il login o la registrazione, che può avvenire comodamente anche via social (Facebook o Google). Una volta effettuato l’accesso, potrete scegliere il canale in diretta di vostro interesse attraverso il menù a tendina.