Il traditore, la storia vera: ecco chi era Tommaso Buscetta

Chi era veramente Tommaso Buscetta, il mafioso raccontato (storia vera) nel film Il traditore in onda oggi – 24 maggio 2021 – su Rai 1? Il personaggio interpretato da Pierfrancesco Favino nel film è realmente esistito. Il boss dei due mondi, detto anche don Masino, è stato un mafioso e collaboratore di giustizia italiano, membro di Cosa nostra. Le sue rivelazioni permisero, per la prima volta, una dettagliata ricostruzione giudiziaria dell’organizzazione e della struttura mafiosa siciliana. Il suo contributo viene tuttora considerato fondamentale per aver dato inizio alla “fine” della mafia siciliana.

Nato a Palermo il 13 luglio del 1928 in una famiglia poverissima, la madre casalinga e il padre vetraio, ultimo di 17 figli, nel 1944, a soli 16 anni, sposò Melchiorra Cavallaro dalla quale ebbe quattro figli: Felicia nel 1946, Benedetto nel 1948, Domenico ed Antonio. Benedetto ed Antonio furono vittime della lupara bianca nel corso della seconda guerra di mafia.

Nel 1966 Tommaso Buscetta sposò in Messico la soubrette Vera Girotti (ex fidanzata del batterista Gegè Di Giacomo) dalla quale ebbe la figlia Alessandra. Due anni dopo si trasferì in Brasile, dove conobbe Cristina De Almeida Vimarais, figlia di un importante uomo d’affari, che sposò nel 1978 in carcere a Torino e dalla quale ebbe quattro figli.

Nell’estate del 1992, in seguito agli attentati in cui morirono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Tommaso Buscetta (la cui storia vera è raccontata nel film Il traditore) iniziò a parlare con i magistrati dei legami politici di Cosa nostra, accusando gli onorevoli Salvo Lima, ucciso qualche mese prima, e Giulio Andreotti di essere i principali referenti politici dell’organizzazione; in particolare riferì di aver conosciuto personalmente Lima fin dalla fine degli anni cinquanta e di averlo incontrato l’ultima volta nel 1980 durante la sua latitanza, e riferì inoltre di aver saputo che l’omicidio del giornalista Mino Pecorelli nel 1979 sarebbe stato compiuto nell’interesse di Andreotti: per via di queste sue dichiarazioni fu uno dei principali testimoni dei processi a carico di Andreotti per associazione mafiosa e per l’omicidio Pecorelli. Andreotti verrà assolto dall’accusa di aver commissionato l’assassinio di Pecorelli, mentre verrà accertata la sua connivenza con la mafia per i fatti anteriori al 1980, prescritti al momento dell’emissione della sentenza. Nel marzo 1995 il nipote di Buscetta, Domenico, venne ucciso dal boss Leoluca Bagarella.

Tommaso Buscetta morì di cancro il 2 aprile 2000, all’età di 71 anni, dopo aver vissuto la maggior parte della sua vita con la sua terza moglie e famiglia in Florida, negli Stati Uniti, con nomi falsi. Fu sepolto sotto falso nome a North Miami.

