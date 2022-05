Il traditore: la storia vera di Tommaso Buscetta

Dalla storia vera di Tommaso Buscetta è nato un film: si intitola Il traditore e va in onda mercoledì 25 maggio 2022 in prima serata su Rai 1. Ad interpretarlo è Pierfrancesco Favino. Il film, diretto da Marco Bellocchio, restituisce un quadro dell’Italia anni ’80 e si sofferma sulla guerra contro la mafia e la collaborazione che Buscetta ha stipulato con la giustizia italiana. Di seguito vi raccontiamo la storia vera da cui è tratto il film di Marco Bellocchio.

Storia vera

Tommaso Buscetta è noto come un pentito di mafia. Classe 1928 e siciliano doc, ha fatto parte del clan di Cosa Nostra. La sua è una storia importante da raccontare perché è stato uno dei primissimi pentiti di mafia. Dopo che è stato arrestato, Giovanni Falcone gli ha proposto di collaborare con le forze dell’ordine e con la magistratura per mettere fine al clima di terrore imposto dalla mafia. Grazie alle testimonianze di Tommaso Buscetta, la magistratura è stata in grado di effettuare per la prima volta una ricostruzione dettagliata dell’organizzazione criminale e della sua struttura. Conosciuto come il boss dei due mondi, Buscetta ha gestito una rete criminale che non riguardava soltanto l’Italia, ma anche il Sud America.

Ultimo di 17 figli, Tommaso ha iniziato con piccoli furti per poi diventare un maestro della falsificazione. Detto Don Masino, ha trascorso una vita malavitosa anche all’estero. È stato arrestato in Brasile, mentre in Sicilia era partito lo scontro tra clan malavitosi. Riportato in Italia, Giovanni Falcone gli ha chiesto di collaborare con la giustizia. In un primo momento ha rifiutato e ha persino tentato il suicidio. Ma, dopo un’attenta riflessione, ha scelto di accettare la proposta del magistrato spiegando di non rivedersi più negli schemi di Cosa Nostra.

