Il talento di Mr C.: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno

Questa sera, lunedì 15 agosto 2022, va in onda Il talento di Mr C su Sky Cinema Uno. Il film è uscito nel 2022 ed è scritto e diretto da Tom Gormican. Il protagonista è Nicolas Cage. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Vediamo qual è la trama. Il protagonista è Nicolas Cage che interpreta se stesso. Dopo vari insuccessi, l’attore è in piena crisi esistenziale accentuato da una forte nostalgia quand’era un attore famoso e in carriera. Anche la vita privata è piuttosto deludente considerando che ha divorziato dalla moglie Olivia. Il suo agente Richard Fink gli consiglia quindi di incontrare un miliardario, il suo nome è Javi Gutierrez e gli chiede di partecipare alla sua festa di compleanno in cambio di un milione di dollari. Quando Nicolas Cage arriva a casa sua si rende conto che l’uomo è uno fan sfegatato, al punto da aver creato una sorta di museo all’interno della sua dimora. La sua vita sta per cambiare, se lo sente, poi però due agenti della CIA lo contattano spiegandogli che Gutierrez in realtà è sospettato di essere coinvolto in alcune attività illecite.

Il talento di Mr C: il cast del film

Ora che abbiamo visto qual è la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast del film Il talento di Mr C. Come già anticipato, il protagonista è Nicolas Cage che interpreta se stesso. Ecco chi fa parte del cast tra attori e personaggi:

Nicolas Cage: se stesso

Pedro Pascal: Javi Gutierrez

Sharon Horgan: Olivia Henson

Tiffany Haddish: Vivian

Ike Barinholtz: Martin

Alessandra Mastronardi: Gabriela

Jacob Scipio: Carlos

Neil Patrick Harris: Richard Fink

Paco León: Lucas Gutierrez

Demi Moore: Olivia Henson nel film

David Gordon Green: se stesso

Lily Sheen: Addy Cage

Streaming e TV

Dove vedere Il talento di Mr C in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.