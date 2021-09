Il commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica streaming e tv: dove vederlo

Stasera (mercoledì 15 settembre 2021) in tv, alle ore 21,25 su Rai 1, va in onda Il commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica, film tv (in replica) con protagonista Luca Zingaretti nei panni del Commissario più amato dagli italiani, nato dalla penna di Andrea Camilleri. Ma dove sarà possibile vedere l’episodio Il sorriso di Angelica de Il commissario Montalbano in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’episodio in onda oggi in replica.

In tv

L’episodio di Montalbano, come detto, va in onda in chiaro (gratis) stasera – mercoledì 15 settembre 2021 – alle ore 21,25 – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre, 101 del decoder Sky).

Il sorriso di Angelica streaming live de Il commissario Montalbano

Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming l’episodio Il sorriso di Angelica de Il commissario Montalbano, ma cosa succederà stasera? Qual è la trama? Ecco un breve riassunto. Questa volta il caso da risolvere per Salvo Montalbano inizia con un furto. Durante una notte, infatti, vengono svaligiati la casa a mare e il villino dei coniugi Carlo e Caterina Peritore, benestante coppia che i ladri si sono premurati di addormentare con il gas, in modo tale da poter agire indisturbati e appropriarsi degli oggetti nella casa e delle chiavi del villino. Fin da subito il commissario intuisce che i rapinatori erano a conoscenza delle abitudini della coppia, proprio come è accaduto qualche giorno prima ai Lojacono, altra coppia di anziani che ha subito un furto. Le modalità, in effetti, sono le stesse e questo non sfugge a Montalbano, il quale indagando scopre che le vittime del furto si conoscono e fanno parte della stessa cerchia – ristretta – di amicizie.