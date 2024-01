Il sorriso di Angelica: il cast Commissario Montalbano. Attori e personaggi

Oggi, domenica 28 gennaio 2024, alle ore 21,25 Rai 1 manderà in onda (in replica) l’episodio Il campo del vasaio del Commissario Montalbano interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Ma qual è il cast dell’episodio Il sorriso di Angelica de Il commissario Montalbano? La regia è di Alberto Sironi. Nel cast anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Roberto Nobile, Luciano Miele, Giacinto Ferro, Davide Lo Verde, Fabio Costanzo, Hamza Choukri, Lina Perned, Margareth Madè, Francesco Maria Attardi, Orazio Causarano, Raffaella D’Avella, Gabriele Gallinari, Ugo Giacomazzi, Carmen Longo, Aldo Messineo, Francesco Migliaccio, Maria Grazia Pelligra, Raniela Ragonese, Franco Ranno, Silvia Salvatori, Valeria Scaglione, Angelo Tropea. Tra gli interpreti di questo episodio Margareth Madè (Angelica Cosulich), Lina Perned (Livia Burlando), Luciano Miele (Sig. Pirrea) e Hamza Choukri (François).

Trama

Qual è la trama de Il sorriso di Angelica? Nel corso della notte sono stati svaligiati la casa al mare e il lussuoso appartamento di Carlo e Caterina Peritore. I ladri sapevano che la coppia si trovava in villeggiatura per il fine settimana. Li hanno addormentati con un gas, hanno svaligiato il villino e infine sono andati a saccheggiare la loro abitazione. Il tutto è stato compiuto con particolare sapienza e destrezza; i ladri, infatti, non hanno lasciato neppure un’impronta.

Montalbano intuisce subito che i ladri devono essere persone che conoscono bene i Peritore e in breve riesce a collegare quest’ultimo furto ad un altro commesso qualche giorno prima ai danni dell’avvocato Lojacono e della dottoressa Vaccaro e che è avvenuto con la stessa identica modalità di quello subito dai Peritore. Di seguito emerge inoltre che, non solo i Peritore conoscono bene le altre due vittime di furti – Lojacono e Vaccaro -, ma che tutti appartengono a una ristretta cerchia di amici, una sorta di clan composto da gente assai ricca e in vista.

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

Abbiamo visto il cast, ma dove è possibile vedere l’episodio Il sorriso di Angelica de Il Commissario Montalbano in diretta tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 28 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand.