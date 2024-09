Il sol dell’avvenire: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, martedì 24 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il sol dell’avvenire, film del 2023 diretto da Nanni Moretti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giovanni è un regista impegnato nella realizzazione del suo nuovo film. Sua moglie Paola, produttrice, è sofferente per la relazione con il marito ed è alle prese per la prima volta con la produzione di un film che non è di Giovanni. La loro storia personale si intreccia con le scene del film che Giovanni sta girando: la trama è incentrata sulla reazione di una sezione locale del Partito Comunista Italiano alla rivoluzione ungherese del 1956. L’intervento armato sovietico, infatti, pose il PCI in una posizione scomoda: il film che Giovanni sta girando segue proprio il conflitto tra il personaggio interpretato da Ennio, segretario di un circolo romano del PCI e redattore de “l’Unità”, e la moglie comunista, interpretata da Vera. La moglie solidarizza immediatamente con la causa ungherese mentre il marito aspetta che sia il partito a prendere posizione e non manca di allinearsi con essa.

Il sol dell’avvenire: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il sol dell’avvenire, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nanni Moretti: Giovanni

Margherita Buy: Paola

Silvio Orlando: se stesso / Ennio Mastrogiovanni

Barbora Bobuľová: se stessa / Vera

Mathieu Amalric: Pierre

Jerzy Stuhr: Jerzy

Teco Celio: psicanalista

Valentina Romani: Emma

Arianna Pozzoli: Arianna, l’aiuto regia

Giuseppe Scoditti: il giovane regista

Flavio Furno: Edoardo

Elena Lietti: Executive Netflix

Blu Yoshimi: attrice

Sun Hee You: interprete

Renzo Piano: se stesso

Chiara Valerio: se stessa

Corrado Augias: se stesso

Giulia Lazzarini: se stessa

Alba Rohrwacher: se stessa

Jasmine Trinca: se stessa

Lina Sastri: se stessa

Anna Bonaiuto: se stessa

Renato Carpentieri: se stesso

Fabio Traversa: se stesso

Mariella Valentini: se stessa

Dario Cantarelli: se stesso

Giovanni Bussi: uomo tesseramento

Streaming e tv

Dove vedere Il sol dell’avvenire in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 24 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.