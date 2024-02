Il socio: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, domenica 25 febbraio 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Il socio (The Firm), film del 1993 diretto da Sydney Pollack, tratto dal best seller omonimo dello scrittore statunitense John Grisham. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mitchell McDeere, brillante neolaureato in giurisprudenza, col massimo dei voti, alla prestigiosa università di Harvard, comincia ad essere contattato da diversi studi legali. Accetta una generosa offerta di lavoro da Bendini, Lambert & Locke, uno studio di Memphis, nel Tennessee. Mitch e sua moglie Abigail, detta Abby, si trasferiscono a Memphis e lui studia per superare l’esame di abilitazione all’avvocatura.

Un anziano socio dello studio, Avery Tolar, fa da mentore a Mitch e lo introduce alla cultura professionale dell’azienda, che richiede una rigorosa lealtà, riservatezza, oltre che la “scrupolosità” nell’addebitare ai clienti ogni minuto passato pensando a loro. Avery chiarisce inoltre che la maggior parte del lavoro dello studio consiste nell’aiutare i clienti facoltosi a pagare meno tasse, nascondendo denaro in società di comodo off-shore ed utilizzando tutti i possibili metodi di elusione fiscale, ai limiti della legalità.

Mitch è sedotto dai soldi e dai vantaggi offerti – tra cui una casa, un’auto nuova e i suoi prestiti studenteschi ripagati – perché ha scelto di diventare avvocato per riscattare le sue origini umili (Mitch ha la mamma che vive in una roulotte e un fratello in prigione per omicidio).

La moglie Abby, di famiglia più agiata, è sospettosa dell’interferenza dello studio con le famiglie dei dipendenti, ma amando il marito e comprendendone le ragioni di riscatto sociale, avalla la sua scelta e sopporta stoicamente le lunghe assenze del marito, che studia per l’esame di abilitazione. Abby trova impiego come maestra in una scuola elementare di Memphis.

Il socio: il cast

Abbiamo visto la trama de Il socio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: Mitch McDeere

Jeanne Tripplehorn: Abigail “Abby” McDeere

Gene Hackman: Avery Tolar

Hal Holbrook: Oliver Lambert

Terry Kinney: Lamar Quinn

Wilford Brimley: William Devasher

Ed Harris: agente Wayne Terrance

Holly Hunter: Tammy Hemphill

David Strathairn: Ray McDeere

Gary Busey: Eddie Lomax

Steven Hill: F. Denton Voyles

Tobin Bell: L’uomo nordico

Barbara Garrick: Kay Quinn

Jerry Hardin: Royce McKnight

Jerry Weintraub: Sonny Caps

Joey Anderson: Ruth

Paul Sorvino: Tommie Morolto

Joe Viterelli: Joey Morolto

Lou Walker: Frank Mulholland

Karina Lombard: ragazza sulla spiaggia

John Beal: Nathan Locke

Streaming e tv

Dove vedere Il socio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 25 febbraio 2024 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.