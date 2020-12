Il Segreto, anticipazioni oggi 16 dicembre

Oggi, 16 dicembre 2020, va in onda una nuova puntata de Il Segreto, la storica e appassionante fiction del pomeriggio di Canale 5, che vi attende con nuovi episodi a partire dalle 16.40. Ma quali sono le anticipazioni dell’episodio di oggi? Ecco la trama completa.

Begoña è riuscita a convincere Ignacio della sua completa guarigione e piano piano sta riconquistando il posto accanto alla sua famiglia. Solo Manuela non è convinta che la donna abbia effettivamente superato i suoi problemi mentali e la tiene sempre sotto stretto controllo. Intano in paese si organizza una manifestazione a favore della repubblica e e Mauricio ha uno scatto d’ira nei confronti di uno dei partecipanti ma finisce con il cadere per terra e umiliarsi davanti a tutti. Per questo motivo Mauricio giura vendetta nei confronti del candidato repubblicano che concorre per diventare sindaco de La Puebla ed è sponsorizzato anche da Alicia che approfitta dell’occasione per annunciare a tutti pure la sua candidatura. La Urrutia, però, inizia ad avere i primi problemi perché riceve delle minacce a causa della sua decisione di concorrere come sindaco.

Streaming e tv

Dove vedere Il Segreto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 16 dicembre 2020 – alle ore 16.40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Accordi&Disaccordi: Giuseppe Conte ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni di oggi, 16 dicembre 2020 Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 16 dicembre 2020 | Trono classico e over