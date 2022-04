Il sacro male: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 7 aprile 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Il sacro male, film horror del 2021 diretto da Evan Spiliotopoulos con Jeffrey Dean Morgan, Cricket Brown, William Sadler, Cary Elwes, Katie Aselton, Christine Adams, Diogo Morgado, Bill Thorpe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue la storia di Alice (Cricket Brown), una giovane ragazza sordomuta, che dopo aver assistito all’apparizione della Vergine Maria, riacquista incomprensibilmente l’udito e la parola ed è in grado di compiere miracoli guarendo i malati. La notizia si diffonde rapidamente e una grande folla di persone si riversa nella piccola città del New England. Gerry Fenn (Jeffrey Dean Morgan), un giornalista non più all’apice del successo, nel tentativo di tornare alla ribalta, inizia ad indagare sul caso. Quando iniziano a susseguirsi una serie di spaventosi episodi che hanno a che fare con Alice, Gerry si domanda se dietro all’apparenza sacra ci sia una forza molto più oscura e malvagia.

Il sacro male: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il sacro male, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jeffrey Dean Morgan: Gerry Fenn

Cricket Brown: Alice

William Sadler: Padre Hagan

Cary Elwes: Vescovo Gyles

Katie Aselton: Dr. Natalie Gates

Christine Adams: Monica Slade

Diogo Morgado: Monsignor Delgarde

Bill Thorpe: Padre Prescott

Streaming e tv

Dove vedere Il sacro male in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 aprile 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.