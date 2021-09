Il rito delle streghe: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 15 settembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Il rito delle streghe (The Craft: Legacy), film del 2020 diretto da Zoe Lister-Jones di genere fantastico-orrore-drammatico. È un sequel/reboot del film di culto del 1996 Giovani streghe (The Craft). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La trama racconta di un’adolescente che si trasferisce in una nuova cittadina e affronta i primi giorni dell’anno scolastico sentendosi sola e maltrattata dai compagni di classe. Le vengono in soccorso tre compagne di scuola, che la avviano alle arti magiche e la aiutano a sentirsi forte e indipendente.

Il rito delle streghe: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il rito delle streghe, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Cailee Spaeny: Lily Schechner

Gideon Adlon: Frankie

Lovie Simone: Tabby

Zoey Luna: Lourdes

Nicholas Galitzine: Timmy Andrews

Fairuza Balk: Nancy Downs

Michelle Monaghan: Helen Schechner

David Duchovny: Adam Harrison

Julian Grey: Abe Harrison

Charles Vandervaart: Jacob Harrison

Donald MacLean Jr.: Isaiah Harrison

Streaming e tv

Dove vedere Il rito delle streghe in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 15 settembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.