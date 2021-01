Il ricco, il povero e il maggiordomo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 7 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il ricco, il povero e il maggiordomo, film del 2014 di Aldo, Giovanni e Giacomo e Morgan Bertacca. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il dottor Giacomo Maria Poretti è un ricco intermediario di Milano che si è lanciato in un grosso e rischioso investimento nel Burgundi, stato africano caratterizzato da una rilevante instabilità politica. Un pomeriggio, di ritorno dal lavoro, assieme al suo maggiordomo ed autista Giovanni, investe con la sua Maserati Ghibli Aldo, un venditore ambulante in fuga dalle forze dell’ordine (quando si erano trovati davanti le bancarelle, il dottore aveva imposto a Giovanni di svoltare a destra nonostante fosse vietato). I due lo portano nella villa di Giacomo e, per evitare di passare alle vie legali, si mettono d’accordo affinché Aldo, il giorno dopo, ritorni per ritirare una somma di 1000 euro. Aldo, che è bramato da diverse donne, torna quindi dalla madre Calcedonia, che, come è solita fare, lo rimprovera per non aver mai combinato nulla di utile nella sua vita, mentre Dolores, altra colf venezuelana di Giacomo e compagna di Giovanni, convince quest’ultimo a sposarla. Il giorno dopo Aldo, che nel tempo libero è anche l’allenatore della multietnica e mai vincente squadra di calcetto dei ragazzini dell’oratorio di Padre Amerigo, torna alla villa di Giacomo per farsi dare la somma pattuita, che però il broker abbassa e per di più lo costringe a guadagnarsela svolgendo diversi lavori domestici…

Il ricco, il povero e il maggiordomo: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il ricco, il povero e il maggiordomo, ma qual è il cast completo? Ecco gli attori con i rispettivi ruoli:

Aldo Baglio: Aldo / Samir Uzmin

Giovanni Storti: Giovanni

Giacomo Poretti: Dott. Giacomo Maria Poretti

Giuliana Lojodice: Calcedonia Randone

Francesca Neri: Assia

Sara D’Amario: Camilla

Massimo Popolizio: padre Amerigo

Rosalia Porcaro: Samantha

Guadalupe Lancho: Dolores

Giovanni Esposito: poliziotto dell’aeroporto

Christian Ginepro: burocrate

Chiara Sani: Luana

Streaming e tv

Dove vedere Il ricco, il povero e il maggiordomo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 7 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti 6 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni sulla prossima puntata, la seconda Che Dio ci aiuti 6: il cast completo della sesta stagione