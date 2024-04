Il Re 2: quante puntate, durata e quando finisce la seconda stagione della serie Sky

Quante puntate sono previste per il Re 2? In tutto sono previsti otto nuovi episodi per questa seconda stagione, trasmessi due a serata su Sky Atlantic dal 12 aprile 2024 alle ore 21.15. Un totale quindi di quattro serate, con due episodi ciascuna, ogni venerdì su Sky. Torna Luca Zingaretti nei panni di Bruno Testori, il direttore di un carcere di frontiera alla fine della prima stagione reso prigioniero del suo stesso regno, il San Michele. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 12 aprile 2024

Seconda puntata: 19 aprile 2024

Terza puntata: 26 aprile 2024

Quarta puntata: 3 maggio 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de Il Re? Circa 50-60 minuti ad episodio. Come detto vengono trasmessi due episodi per ogni serata, per un totale di otto. Bruno Testori, Il Re, è ora un detenuto rinchiuso nel suo stesso carcere. Almeno finché Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, fa cadere le sue accuse e lo reintegra nel ruolo di direttore. In cambio vuole che faccia parlare un detenuto che sta per essere trasferito al San Michele: Vittorio Mancuso, un magistrato molto conosciuto accusato dell’omicidio di una dipendente della Slimpetroil S.p.a., rinomata e importante compagnia energetica di bandiera. Nonostante l’uomo proclami la propria innocenza, Verna sostiene che è colpevole e vuole che Bruno scopra cosa il magistrato e la vittima si siano detti per mesi e perché poi lui l’abbia uccisa. E questo tassativamente prima che Mancuso vada a testimoniare davanti a un GIP. Hanno dieci giorni di tempo per avere quelle informazioni. Solo dieci.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Il Re 2, la seconda stagione della serie Sky Original con protagonista Luca Zingaretti diretta da Giuseppe Gagliardi, ma dove vederla in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Sky Atlantic alle ore 21.15 ogni venerdì dal 12 aprile. Anche in streaming e on demand su NOW e Sky Go.