Renato Pozzetto fa 80 anni, su Rete 4 Il ragazzo di campagna: trama e cast

Questa sera, 14 luglio 2020, in occasione degli 80 anni di Renato Pozzetto Mediaset ha deciso di mandare in onda su Rete 4 Il ragazzo di campagna, film del 1984 di Castellano e Pipolo. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Artemio è un contadino che vive in un piccolo e sperduto borgo della campagna lombarda, abitato principalmente da anziani, dove l’unico passatempo è osservare il passaggio del treno. Abita con l’anziana madre Giovanna, la quale vorrebbe tanto vederlo sistemato con Maria Rosa, unica ragazza in età da marito in paese, peraltro da tempo innamorata di lui. Artemio però non ricambia questi sentimenti e, nel giorno del suo quarantesimo compleanno, si rende improvvisamente conto di non aver mai realmente vissuto una vita al di fuori del suo lembo di terra, e soprattutto di non voler continuare a fare il contadino per il resto dei suoi giorni. Decide quindi di lasciare tutto e di tentare la fortuna partendo per Milano…

Il ragazzo di campagna: il cast

Abbiamo visto la trama de Il ragazzo di campagna con Renato Pozzetto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Renato Pozzetto: Artemio

Massimo Boldi: Severino Cicerchia

Donna Osterbuhr: Angela Corsi

Clara Colosimo: signora Giovanna

Sandra Ambrosini: Maria Rosa

Renato D’Amore: fabbro

Franco Diogene: assicuratore

Enzo Cannavale: non vedente

Enzo De Toma: paziente dell’ospedale

Enzo Garinei: direttore del residence

Elio Veller: Margherita, l’omosessuale

Guido Spadea: collega dell’assicuratore

Massimo Serato: spacciatore di droga

Pongo: dottore al centro prelievi

Dino Cassio: commissario di polizia

Jimmy il Fenomeno: contadino

Armando Celso: Elpidio

Lucia Vasini: cassiera della mensa

Daniela Piperno: nipote del cieco

Streaming e tv

Dove vedere Il ragazzo di campagna in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming su MediasetPlay.it.

