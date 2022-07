Il ragazzo della porta accanto: trama, cast e streaming del film del 2015 su Sky Cinema

Questa sera, mercoledì 20 luglio 2022, va in onda Il ragazzo della porta accanto, un film del 2015 diretto da Rob Cohen. La pellicola, di genere thriller, va in onda in prima serata su Sky Cinema e vede come protagonista Jennifer Lopez. Di seguito vediamo la trama e il cast.

Trama

Partiamo dalla trama de Il ragazzo della porta accanto. La protagonista, Claire, è reduce da un matrimonio fallito dopo il tradimento di suo marito. Lavora come insegnante di letteratura classica e ha un figlio adolescente con il quale però non ha un rapporto facile. Ad aiutarla c’è la sua migliore amica, Vicky, sempre presente nei momenti di difficoltà. Un giorno in città arriva un ragazzo, Noah, che appare affabile e protettivo e che dovrebbe prendersi cura del prozio in attesa di un trapianto. Sin da subito Noah capisce i punti deboli della famiglia Peterson e non solo manipola Kevin, il figlio, ma cerca anche di corteggiare la madre. È ossessionato da Claire al punto da finirci a letto insieme. La donna si pente subito dell’accaduto e cerca di archiviarlo, ma Noah farà in modo di farglielo ricordare per sempre con un grosso scandalo.

Il ragazzo della porta accanto: il cast del film

Come anticipato, Il ragazzo della porta accanto ha scelto una protagonista interessante, quale Jennifer Lopez che interpreta Claire Peterson. L’attrice è ben nota nel mondo delle star e di recente è tornata alla ribalta con “Marry Me” al cinema. Ma non è da sola: a tenerle compagnia nel cast c’è anche Ryan Guzman che interpreta Noah. Di seguito vediamo tutti i personaggi e gli attori del cast:

Jennifer Lopez: Claire Peterson

Ryan Guzman: Noah Sandborn

Ian Nelson: Kevin Peterson

John Corbett: Garrett Peterson

Kristin Chenoweth: Vicky Lansing

Lexi Atkins: Allie Callahan

Hill Harper: Edward Warren

Jack Wallace: Signor Sandborn

Adam Hicks: Jason Zimmer

François Chau: Detective Johnny Chou

Bailey Chase: Benny

Kent Avenido: Signor Avenido

Streaming e TV

Dove vedere Il ragazzo della porta accanto in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 20 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.