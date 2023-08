Il ragazzo della piscina: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, sabato 5 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il ragazzo della piscina, film del 2020 di genere Thriller, diretto da Rolfe Kanefsky, con Jessica Morris, Tanner Zagarino, Ellie Darcey-Alden, Cynthia Aileen Strahan, Clark Moore, Valeria Gomez. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo la separazione da suo marito, Gale (Jessica Morris) si trasferisce in una nuova casa con la figlia diciottenne Becca. La giovane incontra Adam, un ragazzo che si occupa della manutenzione della piscina. Tra i due nasce un’attrazione che si sviluppa in una breve relazione di cui Gale però non è convinta e ben presto comincia rifiutare le avance del ragazzo. Adam per vendicarsi della delusione ricevuta, inizia a frequentare la figlia di Gale, Becca, usandola come pedina in un torbido gioco di vendetta.

Il ragazzo della piscina: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il ragazzo della piscina, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Jessica Morris

Gina Hiraizumi

Tanner Zagarino

Ellie Darcey-Alden

Cynthia Aileen Strahan

Clark Moore

Valeria Gomez

Luis Fernandez-Gil

Angela Nicholas

Charlie Townsend

Sarah French

Mario Garcia

Ben Stobber

Streaming e tv

Dove vedere Il ragazzo della piscina in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 5 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.