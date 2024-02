Il Provinciale – Il racconto dei racconti: anticipazioni, quante puntate e streaming

Stasera, sabato 17 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il Provinciale – Il racconto dei racconti. Ad accompagnare Federico Quaranta in questa esperienza ci sarà Angela Rafanelli che, parallelamente, compirà un viaggio nella contemporaneità cercando di scoprire quali siano i risvolti attuali di quelle tradizioni che hanno radici profonde. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Si parte con un viaggio da Parma a Milano, per scoprire come una melodia, quella del coro “Va, pensiero” del “Nabucco” di Giuseppe Verdi, sia riuscita a toccare il cuore di tutti gli italiani e a cambiare il destino di una nazione che stava per diventare finalmente unita. Dal percorso emerge quanto una forma d’arte tanto diffusa alla metà dell’Ottocento fosse intrecciata con gli avvenimenti che stavano stravolgendo la penisola. Ospiti d’eccezione: Elio, di Elio e le Storie Tese, che spiegherà l’importanza culturale di questo genere musicale tutto italiano, e Gene Gnocchi, che farà un ritratto ironico degli emiliani, quel popolo che con il mito di Verdi è cresciuto.

Nelle puntate successive “Il Provinciale” sarà a Genova, sulle tracce di quella canzone d’autore che, tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, ha cambiato radicalmente la dimensione musicale italiana. A seguire, lungo il corso del fiume Tevere, scoprendo come anche il carattere della capitale, Roma, sia nato da storie di provincia. Il percorso continuerà a Napoli, per comprendere quanto il vivere con i piedi su una terra vulcanica abbia generato una creatività unica e un particolare modo di vivere. Infine “Il Provinciale” arriverà nel cuore dell’Italia, l’Umbria, per chiedersi come mai proprio qui, nel corso dei secoli, si siano consumate, a partire da San Benedetto da Norcia e San Francesco d’Assisi, le più importanti esperienze eremitiche e di vita monastica, e per quale ragione ancora oggi venga scelta come luogo in cui ritirarsi per dare un corso nuovo alla propria esistenza.

Il Provinciale – Il racconto dei racconti: quante puntate

Quante puntate sono previste per Il Provinciale – Il racconto dei racconti su Rai 3? In tutto andranno in onda 5 puntate: la prima sabato 17 febbraio 2024; la quinta e ultima sabato 16 marzo 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 17 febbraio 2024

Seconda puntata: sabato 24 febbraio 2024

Terza puntata: sabato 2 marzo 2024

Quarta puntata: sabato 9 marzo 2024

Quinta puntata: sabato 16 marzo 2024

Streaming e tv

Dove vedere Il Provinciale – Il racconto dei racconti in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.