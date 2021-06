Il profumo del mosto selvatico: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, mercoledì 16 giugno 2021, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film del 1995 Il profumo del mosto selvatico, pellicola drammatica diretta da Alfonso Arau, con protagonisti Keanu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón, Anthony Quinn e Giancarlo Giannini. Il film è un remake di Quattro passi fra le nuvole del 1942 di Alessandro Blasetti. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Il profumo del mosto selvatico? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di un giovane e affascinante ragazzo, Paul Sutton (Keanu Reeves), che al rientro dalla guerra invece di ricevere un’accoglienza amorevole e gratificante da parte della sua amata Betty, si scontra con un suo atteggiamento gelido e distaccato. Betty sembra non aver minimamente sentito la mancanza del marito nei cinque anni di lontananza: non è al molo ad attenderlo e non ha letto tutte le lettere scritte per lei durante i disperati anni della guerra. Presa coscienza di questa inaspettata e deludente realtà riguardo al suo matrimonio, Paul, che ha ancora in testa gli orrori della guerra, decide di riprendere la sua vita di un tempo, viaggiando di città in città come rappresentante di cioccolatini.

Durante uno dei suoi viaggi di lavoro conosce la bellissima Victoria Aragon (Aitana Sanchez-Gijon), giovane di origine messicana figlia di un ricco viticoltore della Napa Valley, che sta vivendo un momento molto difficile della sua vita. Victoria è stata abbandonata dal professore universitario con cui aveva una relazione dopo essere rimasta incinta e non sa come comportarsi per non disonorare la sua famiglia. In particolare, secondo la trama de Il profumo del mosto selvatico, la bella Victoria è terrorizzata dalla reazione che potrebbe avere l’austero padre Alberto (Giancarlo Giannini).

L’incontro con il mite e gentile Paul è provvidenziale per lei. Victoria chiede all’uomo di fingere di essere il suo compagno, solo per il tempo necessario a capire come annunciare alla famiglia il suo stato interessante. Dopo un primo momento di esitazione, Paul decide di aiutare la ragazza: avrebbe finto di essere suo marito solo per qualche giorno, per poi abbandonarla con una lettera d’addio.

Dopo lo scontro iniziale con il padre di Victoria, uomo all’antica molto autoritario e gelosissimo della figlia, indispettito dal fatto che i due non avessero rispettato le regole e la tradizione, Paul si trova improvvisamente circondato dalla solidarietà della famiglia Aragon. La coinvolgente simpatia della madre Maria José, del fratello minore Pedro e soprattutto del nonno, Don Pedro (Anthony Quinn), conquista profondamente Paul, che non ha conosciuto il calore e l’amore della famiglia essendo rimasto orfano da piccolo, tanto da indurlo a rimandare la sua partenza e a partecipare con passione alla loro vita di viticoltori. La permanenza prolungata nella casa, alimenterà la forte attrazione nata tra Paul e Victoria ma porterà alla luce anche il loro segreto, con inevitabili e imprevedibili conseguenze.

Il profumo del mosto selvatico: cast completo

Abbiamo visto la trama del film in onda stasera su Sky Cinema Uno, ma qual è il cast? Si tratta di una pellicola del 1995 con Keanu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón, Anthony Quinn, Giancarlo Giannini, Angélica Aragón, Debra Messing, Evangelina Elizondo, Freddy Rodríguez, Febronio Covarrubias, Alejandra Flores, Don Amendolia, Roberto Huerta, Juan Jimenez e Gema Sandoval. La regia è di Alfonso Arau. Di seguito tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Keanu Reeves: Paul Sutton

Aitana Sánchez-Gijón: Victoria Aragon

Anthony Quinn: Don Pedro Aragon

Giancarlo Giannini: Alberto Aragon

Angélica Aragón: Maria José Aragon

Freddy Rodríguez: Pedro Aragon Jr.

Debra Messing: Betty Sutton

Trailer

Di seguito il trailer del film Il profumo del mosto selvatico.

Streaming e tv

Dove vedere Il profumo del mosto selvatico in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 16 giugno 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.