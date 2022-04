Il professor Cenerentolo: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 28 aprile 2022, in prima serata su Rai 2 va in onda Il professor Cenerentolo, una commedia italiana diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Il film è arrivato in sala nel 2015 ed è stato realizzato nel Lazio, tra Roma, Gaeta, Ventotene e Formia. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Umberto è un ingegnere che intenta una rapina in banca insieme al suo socio per evitare la bancarotta. Tuttavia il colpo non riesce e Umberto viene condannato a quattro anni di carcere. Quantomeno la detenzione prevede una location di tutto rispetto, poiché è a Ventotene. Verso la fine dei quattro anni, Umberto lavora in biblioteca ed è il tutor della figlia del direttore della prigione, per cui si è fatto conoscere e volere bene da tutti. Una sera, durante un evento aperto al pubblico, conosce un’insegnante di ballo. Il suo nome è Morgana. La donna fraintende la posizione di Umberto e non crede che sia un detenuto della prigione, soprattutto perché gli altri lo chiamano “professore”. E Umberto ne approfitta per conoscerla meglio, sperando di non essere beccato dal direttore.

Il professor Cenerentolo: il cast del film

Il cast del film è molto ricco, a partire dal protagonista che è anche il regista. Leonardo Pieraccioni ha un debole per le commedie italiane e, al suo fianco in questo film, ha voluto Laura Chiatti. Di seguito vi elenchiamo attori e attrici con i rispettivi personaggi de Il professor Cenerentolo:

Leonardo Pieraccioni: Umberto Massaciuccoli

Laura Chiatti: Morgana Di Filippo

Davide Marotta: Arnaldo Mangelli

Flavio Insinna: Giuseppe Rizzo, direttore del carcere

Massimo Ceccherini: Vincenzo Zambrotta, “Tinto”

Nicola Acunzo: Ciro Calabrese

Nicola Nocella: agente Carmine Nocella

Lorena Cesarini: Sveva Bocchino

Manuela Zero: Mia Marano

Lisa Ruth Andreozzi: Martina Massaciuccoli

Sabrina Paravicini: Sabrina De Stefano

Lucianna De Falco: signora Lucia Mammolotti

Sergio Friscia: don Vincenzo Catania

Emanuela Aurizi: Anna Graziani, sposa

Lorenzo Renzi: Hannibal Capuano

Pietro Ghislandi: Giorgio Mazzanti, “Pangrattato”

Giulia Sofia Paolucci: Maria Capanni

Arturo Gambardella: Giorgio Lagreca, ballerino

Gaetano Gennai: Pietro Gennai

Niki Giustini: Alessio Giustini

Alessandro Paci: Rocco Laspisa

Streaming e TV

Ma dove vedere Il professor Cenerentolo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film con Leonardo Pieraccioni va in onda in prima serata su Rai 2 giovedì 28 aprile 2022, a partire dalle ore 21:20. Il canale di Viale Mazzini è disponibile in chiaro al tasto 2 del telecomando, oppure al tasto 502 per la versione HD. Chi invece dispone di un abbonamento a Sky, può trovarlo al tasto 102 della pay-tv. E non è tutto. Chi vuole seguire il film in live streaming può accedere a RaiPlay, la piattaforma gratuita previa registrazione messa a disposizione degli utenti.