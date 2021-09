Il ponte delle spie: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 26 settembre 2021, alle ore 20,40 su Rai 3 va in onda Il ponte delle spie, film del 2015 diretto da Steven Spielberg ambientato durante gli anni della guerra fredda. La pellicola narra il caso dell’arresto e del processo con conseguente condanna della spia sovietica Rudoľf Abeľ, per poi narrare la trattativa e lo scambio di Abel con Francis Gary Powers, pilota di un aereo-spia Lockheed U-2 che era stato abbattuto, catturato e condannato dai sovietici. Lo scambio avvenne sul Ponte di Glienicke, per questo poi denominato “ponte delle spie”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’America della guerra fredda, James Donovan è un affermato avvocato di Brooklyn specializzato nel ramo assicurativo, con un’esperienza nel collegio giudicante del processo di Norimberga. Ad un certo punto il governo statunitense cattura la spia sovietica Rudoľf Abeľ, la cui difesa viene affidata allo studio legale per cui Donovan lavora, in particolare a Donovan stesso. L’intenzione di chi lo ha incaricato è quella di dimostrare come gli Stati Uniti garantiscano a qualsiasi imputato un processo egualitario, ma Donovan, una volta assunto l’impopolare incarico, nonostante le iniziali ritrosie, subisce le pressioni della moglie, del suo principale e del giudice affinché non eserciti una difesa troppo accalorata dell’imputato, trattandosi di un sovietico e considerando che ci si trova in un periodo di piena guerra ideologica tra America ed Unione Sovietica ed in cui vi è una grande paura collettiva di una guerra atomica. L’avvocato, dopo un’iniziale freddezza nel rapporto col cliente, a causa del suo atteggiamento schivo e riservato, riesce ad instaurare un buon rapporto con lui e decide di esercitare il suo incarico difensivo nel modo migliore. Così, pur di fronte ad un parere di piena colpevolezza da parte della giuria, riesce ad evitare la pena di morte per il suo assistito, portando al giudice la motivazione che una spia sovietica, da viva, possa ancora essere utile alla causa nazionale, nell’eventualità che possa essere protagonista di un futuro scambio con una spia americana catturata nell’URSS. Il verdetto di condanna di Abel alla sola reclusione a 30 anni solleva grandi polemiche, ma Donovan, ugualmente insoddisfatto, si appella alla Corte Suprema, ritenendo che il suo cliente non abbia avuto un giusto processo. L’avvocato finisce nell’occhio del ciclone e diviene oggetto di intimidazioni assieme alla sua famiglia. Il ricorso non ha esito positivo ma, come Donovan aveva prefigurato, qualche anno dopo per lui e per la spia sovietica si apre un’altra via. Una lettera dalla Germania dell’Est ad Abel rappresenta infatti un primo approccio per un negoziato, che la CIA decide di affidare direttamente a Donovan. I sovietici hanno infatti catturato Francis Gary Powers, un pilota di un aereo spia U-2, abbattuto al suo primo volo nei cieli sovietici, e sono disposti a scambiarlo con Abel.

Il ponte delle spie: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il ponte delle spie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Hanks: James Donovan

Mark Rylance: Rudoľf Abeľ

Amy Ryan: Mary McKenna Donovan

Alan Alda: Thomas Watters

Austin Stowell: Francis Gary Powers

Scott Shepherd: agente Hoffman

Jesse Plemons: Murphy

Domenick Lombardozzi: agente Blasco

Sebastian Koch: Wolfgang Vogel

Eve Hewson: Carol Donovan

Will Rogers: Frederic Pryor

Dakin Matthews: giudice Mortimer W. Byers

Michael Gaston: Williams

Mikhail Gorevoy: Ivan Alexandrovich Schischkin

Peter McRobbie: Allen Dulles

Stephen Kunken: William Tompkins

Joshua Harto: Bates

Billy Magnussen: Doug Forrester

Burghart Klaußner: Harald Ott

David Wilson Barnes: Mr. Michener

John Rue: Lynn Goodnough

Petra Maria Cammin: Helen Abel

Jillian Lebling: Peggy Donovan

Noah Schnapp: Roger Donovan

Streaming e diretta tv

Dove vedere Il ponte delle spie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 26 settembre 2021 – alle ore 20,40 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.