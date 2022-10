Il peggior lavoro della mia vita: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Il peggior lavoro della mia vita è il film in onda questa sera, domenica 23 ottobre 2022, su Sky Cinema Uno in prima serata dalle 21.15. Una commedia del 2021, diretta da Thomas Gilou, con protagonisti Kev Adams e Gérard Depardieu. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Il peggior lavoro della mia vita? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Milann Rousseau (Kev Adams), un giovane ragazzo costretto a svolgere 300 ore di servizio comunitario in una casa di riposo per evitare di finire in prigione. Il gruppo di anziani pensionati non vede di buon grado il nuovo arrivato e le prime settimane di lavoro saranno molto difficili per Milann. Con il passare dei giorni, il ragazzo riesce a integrarsi sempre di più all’interno della comunità, soprattutto con un gruppo di 7 pensionati con cui diventerà inseparabile. Milann però nota qualcosa d’insolito: nessuno mai fa visita agli anziani, ciò significa che la casa di riposo sta rubando loro i soldi. Il ragazzo decide così di aiutare il gruppo di anziani e organizza una fuga. Dove saranno diretti Milann e i suoi nuovi amici?

Il peggior lavoro della mia vita: il cast

Tanti gli attori celebri che prendono parte a questa commedia, a cominciare da Gérard Depardieu. Nel cast troviamo anche Kev Adams, Daniel Prévost, Mylène Demongeot, Jean-Luc Bideau, Firmine Richard, Marthe Villalonga, Antoine Duléry, Manda Touré e Oussama Kheddam.

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film Il peggior lavoro della mia vita, in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Il peggior lavoro della mia vita in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 23 ottobre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.