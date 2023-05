Il patriarca: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata, 12 maggio

Stasera, venerdì 12 maggio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quinta puntata de Il patriarca, la nuova fiction Mediaset con protagonista Claudio Amendola che racconta una storia a metà tra family drama e mob drama. A dirigere la serie è lo stesso Amendola, che torna così dietro la macchina da presa dopo aver diretto alcuni episodi di Nero a metà. Il soggetto di serie, invece, è di Camilla Nesbitt, mentre gli sceneggiatori sono Sandrone Dazieri e Mizio Curcio. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella quinta puntata continuano le indagini di Monterosso attorno a quei delitti il cui mandante potrebbe essere stato proprio Nemo Bandera. L’imprenditore è ormai tampinato dalla polizia e, quindi, decide di chiedere aiuto a Mario che può aiutarlo, almeno legalmente. Ma riceverà un atteggiamento tutt’altro che amichevole, dal momento che nel pieno dei preparativi del matrimonio con Nina.

Gli uomini del Tigre, intanto, continuano a minacciare la vita di Lara che, però, verrà aiutata da Malcom. Con lui la ragazza si sente al sicuro e, confidandogli le sue paure, decide di accettare il suo consiglio e di trasferirsi proprio dai Bandera per stare più tranquilla. Questa decisione, però, potrebbe mettere a dura prova la stabilità della famiglia, perché sia Carlo che Nina, dovranno accettare il fatto di condividere la casa in cui hanno vissuto un’intera vita, con la figlia nata dal primo matrimonio del loro padre che, una volta scopertosi malato, ha cercato in tutti i modi di riallacciare i rapporti perduti.

Cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata de Il patriarca, ma qual è il cast completo della fiction in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: