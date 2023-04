Il patriarca: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, venerdì 14 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la prima puntata de Il patriarca, la nuova fiction Mediaset con protagonista Claudio Amendola che racconta una storia a metà tra family drama e mob drama. A dirigere la serie è lo stesso Amendola, che torna così dietro la macchina da presa dopo aver diretto alcuni episodi di Nero a metà. Il soggetto di serie, invece, è di Camilla Nesbitt, mentre gli sceneggiatori sono Sandrone Dazieri e Mizio Curcio. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nemo Bandera è il più potente e chiacchierato imprenditore della città di Levante, che al compiere dei sessant’anni scopre di essere malato. Pur senza comunicare la notizia alla famiglia, Nemo decide di annunciare il suo ritiro dagli affari e si prepara a scegliere il suo erede tra i suoi due figli, Carlo e Nina. Con questo delude le aspettative del suo figlioccio e braccio destro Mario, convinto da sempre di essere l’erede designato. Ma Nemo ha anche un’altra figlia, Lara, nata dal suo primo amore, ora in coma irreversibile. Ma i problemi per Nemo si moltiplicano: un boss locale lo deruba di un importante carico, ed in città arriva l’incorruttibile ispettore Monterosso.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de Il patriarca, ma qual è il cast completo della fiction in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: