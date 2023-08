Il pataffio: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Il pataffio è il film in onda su Sky Cinema Uno questa sera, 17 agosto 2023, in prima visione dalle 21.15. Si tratta del film del 2022 diretto da Francesco Lagi. In un Medioevo immaginario un gruppo di soldati e cortigiani capitanati dal Marconte Berlocchio e sua moglie Bernarda arrivano in un feudo ma troveranno un postaccio abitato da villani che non sono disposti a farsi governare. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film è tratto dall’omonimo romanzo buffo di Luigi Malerba. Ambientato nel Medioevo, racconta le avventure di un gruppo di soldati e di cortigiani con a capo Marconte Berlocchio (Lino Musella) e la sua recente sposa Bernarda (Viviana Cangiano). Giunti in un remoto feudo, il gruppo si rende conto che intorno al castello fatiscente vivono solo villani per nulla disposti a farsi governare. Tra appetiti profani e sacri languori, militi sgangherati e povere anime, ha inizio un racconto sulla libertà, la fame, il sesso e il potere.

Il pataffio: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Nel cast sono presenti anche Valerio Mastandrea, Alessandro Gassmann e Giorgio Tirabassi. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Lino Musella: Marconte Berlocchio

Giorgio Tirabassi: Belcapo

Viviana Cangiano: Bernarda

Giovanni Ludeno: Manfredo

Vincenzo Nemolato: Ulfredo

Daria Deflorian: Vecchia del Castellazzo

Alessandro Gassmann: Frate Cappuccio

Valerio Mastandrea: Migone

Streaming e tv

Dove vedere Il pataffio in diretta tv e in streaming? Appuntamento in prima visione su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 giovedì 17 agosto 2023. Anche in streaming e on demand su Sky Go e NOW.