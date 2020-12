Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni di oggi, 16 dicembre 2020

Oggi 16 dicembre 2020, su Rai 1 dalle 15.55 torna Il Paradiso delle Signore. La serie, ispirata dal romanzo di Emile Zola, ha sullo sfondo un nuovissimo grande magazzino, attorno e dentro il quale si intrecciano le vicende e i sogni di un gruppo di giovani donne italiane alla fine degli anni Cinquanta. Ma quali sono le anticipazioni (trama e cast) sulla puntata di oggi de Il Paradiso delle Signore? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama e anticipazioni

Giuseppe tenta in ogni modo di riconquistare Agnese ma la sarta, profondamente innamorata di Armando, non vuole farsi riconquistare. Intanto Adelaide scopre con grande stupore che Vittorio e Marta hanno deciso di non passare il Natale a casa Guarnieri e di stare invece accanto ai nipoti. Umberto si affretta a pregare il genero di non rivelare alla moglie nulla sulla faccenda di Federico. Le Veneri invece si organizzano per fare un regalo d’addio per Roberta prima della sua partenza.

Il ritorno di Giuseppe, secondo la trama di oggi de Il Paradiso delle Signore, non è molto apprezzato a casa Amato, soprattutto da Agnese e Salvatore. Madre e figlio sono molto stupiti che il capofamiglia abbia fatto ritorno a casa e si chiedono cosa lo abbia spinto a lasciare la sua nuova vita in Germania per rivedere loro. Per loro è ancora vivo il suo tradimento e non è facile perdonare quello che ha fatto. Per Agnese in particolare è molto dura. Rivedere suo marito è stato un mix di sentimenti contrastanti e teme che questa faccenda possa mettere in pericolo la sua relazione con Armando, ora finalmente decollata.

Il Natale intanto si avvicina e a casa Guarnieri fervono i preparativi. Una brutta sorpresa attende Adelaide, convinta di passare le vacanze in famiglia. Vittorio e Marta non intendono stare con lei e suo cognato, per rimanere in compagnia di Beatrice e di Serena e Pietro, i loro nipoti. La Contessa è furiosa! Non può accettare che sua nipote non stia con loro e passi le feste con altre persone. Umberto, scoperto quanto ha intenzione di fare la figlia, si affretta ad assicurarsi che suo genero non parli a Marta della faccenda di Federico. Il commendatore vuole essere sicuro di informare lui stesso la figlia della notizia.

Infine, secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Roberta ha informato le Veneri della sua imminente partenza. Al Paradiso c’è grande tensione e tristezza. L’addio della Pellegrino è molto triste e le ragazze pensano a un modo per alleggerire la situazione. Le commesse si organizzano per comprare un regalo per Roberta, da darle in occasione della cena in trattoria. Intanto Marcello è sempre più nei guai. Il ragazzo è costretto a fornire un alibi al Mantovano per coprire una rapina, compiuta la sera prima. Per il Barbieri e Roberta le cose si mettono male.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, ma dove vedere la soap opera in tv e live streaming? La fiction va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 15,55. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

