Il padrino della mafia: trama, cast e streaming del film con Sergio Castellitto su Sky Cinema

Questa sera, mercoledì 1 settembre 2021, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno in prima visione va in onda il film Il padrino della mafia, un thriller del 2020 con protagonista Sergio Castellitto insieme ad altri attori internazionali. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Il padrino della mafia? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

I Gamache, una dinastia di sarti, vestono la famiglia mafiosa dei Paternò da ben tre generazioni. Vincent lavora per conto del padrino Frank e di suo figlio Giaco. Spericolato e avventato, prova a guadagnare campo impressionando il padrino. Senza che Paternò lo sappia, riesce anche a portare a termine una grande operazione e ottenere i suoi favori. Mosso dalla gelosia, Giaco scoprirà però come Vincent si sia macchiato di un atto mostruoso, portando i Gamache a rinnegare il proprio figlio. Ha inizio così una guerra senza esclusione di colpi tra i due clan.

Il padrino della mafia: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Il padrino della mafia? La pellicola del 2020 è diretta da Daniel Grou e vede come protagonisti Sergio Castellitto, Marc-André Grondin, Gilbert Sicotte, Mylène MacKay, Donny Falsetti, Michael Ricci, Tony Nardi e Cristina Rosato.

Streaming e tv

Dove vedere Il padrino della mafia in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 1 settembre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.