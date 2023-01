Il nostro generale: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 9 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata de Il nostro generale, la serie che racconta la storia vera del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto. In tutto andranno in onda otto episodi divisi in quattro puntate. Tutte in prima tv su Rai 1. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama prima puntata

Nel primo episodio della prima puntata siamo nel 1973. Il Colonnello dalla Chiesa, comandante della Legione di Palermo, viene nominato Generale e trasferito insieme alla famiglia a Torino. La città è attraversata da tensioni e manifestazioni operaie. Ma c’è un gruppo di estremisti che da subito preoccupa dalla Chiesa più degli altri: la Brigate Rosse. Le loro azioni sempre più violente culminano nel sequestro del giudice Mario Sossi. Dalla Chiesa ottiene dal Ministro dell’Interno il permesso di formare una struttura nuova, il Nucleo speciale antiterrorismo. Tra i ragazzi scelti da dalla Chiesa, spicca un giovane pugliese, Nicola.

Nel secondo episodio in onda stasera, il lavoro del Nucleo nonostante l’entusiasmo e i metodi innovativi del generale, parte in salita. Hanno pochi mezzi, sono guardati con sospetto all’interno dell’Arma, ma soprattutto non riescono a portare quei risultati immediati che a Roma pretendono da loro. Dalla Chiesa decide di infiltrare nell’organizzazione Frate Mitra, al secolo Silvano Girotto, un prete rivoluzionario. Grazie a lui, vengono individuati i capi brigatisti Curcio e Franceschini.

Cast

Abbiamo visto la trama (storia vera) della prima puntata de Il nostro generale, ma qual è il cast completo della serie tv? Il protagonista è Sergio Castellitto che interpreta Carlo Alberto dalla Chiesa. Al suo fianco tantissimi altri attori. Di seguito l’elenco con i rispettivi ruoli: