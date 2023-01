A che ora inizia Il nostro generale: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Il nostro generale, la serie tv che racconta la storia vera del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto? La messa in onda della fiction è prevista su Rai 1 il lunedì e martedì sera alle ore 21,25. Ogni serata si chiuderà intorno alle ore 23,40. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse). Ma quante puntate sono previste per Il nostro generale su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale 8 episodi). La prima lunedì 9 gennaio 2023; la quarta e ultima martedì 17 gennaio 2023. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 9 gennaio 2023, ore 21,25

Seconda puntata: martedì 10 gennaio 2023, ore 21,25

Terza puntata: lunedì 16 gennaio 2023, ore 21,25

Quarta puntata: martedì 17 gennaio 2023, ore 21,25

Trama

Abbiamo visto a che ora inizia Il nostro generale, ma qual è la trama della serie tv? La narrazione prende il via nel 1973, quando il Generale dalla Chiesa viene trasferito da Palermo, dove era impegnato nella lotta alla mafia, a Torino. Qui è dove le Brigate Rosse stanno iniziando a rivendicare le loro prime azioni di propaganda armata: il Generale è il primo a capire l’entità del pericolo per la già fragile democrazia italiana e la necessità di contrastarlo con nuovi mezzi investigativi. Nonostante le resistenze dei vertici dell’Arma, dalla Chiesa non si arrende e, grazie alla sua ostinazione, nasce il Nucleo speciale antiterrorismo, un gruppo scelto di uomini, tutti giovanissimi, fortemente specializzato e capace di muoversi negli ambienti vicini ai brigatisti. Per i “ragazzi del generale” la lotta al terrorismo diventa un impegno totalizzante, non ci sono vacanze, pause, vita privata. La grande abilità strategica di dalla Chiesa, che non riguarderà solo la “lotta sul campo” ma anche l’intuizione dell’importanza dei pentiti, e il coraggio dei suoi ragazzi riusciranno a vincere la guerra contro le Brigate Rosse.

Tra i ragazzi del Nucleo spicca il pugliese Nicola (interpretato da Antonio Folletto), il prediletto di dalla Chiesa: la sua voce narrante ci guida dentro la complessità del periodo storico e di un Paese lacerato da tensioni sociali e oscure trame politiche. Quello tra dalla Chiesa e i suoi uomini non è solo un rapporto professionale: il generale è per loro un padre esigente, spesso duro, ma che sa guidarli, proteggerli e farli crescere. Mentre il Paese, nonostante le ferite profonde, riesce a sconfiggere il pericolo brigatista, i giovani del nucleo maturano e diventano adulti.