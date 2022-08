Il mio vicino del piano di sopra: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, giovedì 18 agosto 2022, va in onda Il mio vicino del piano di sopra su Rai 1. La pellicola è uscita nel 2016 con la regia di Fabrizio Costa e dura 100 minuti. Ecco qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Il film racconta di Bruno, di professione designer e uomo divorziato. Claudia invece è una CEO che guida un’importante multinazionale. Entrambi abitano nello stesso edificio ma non vanno d’accordo. Ma, in vista del suo matrimonio alle porte, Claudia ha acquistato l’attico dove al momento vive ancora Bruno. L’uomo dal suo canto si rifiuta di andare via di casa. Quando poi scopre che la sua ex moglie sta per sposare un suo vecchio amico, Bruno sceglie di vendicarsi proponendo a Claudia un patto. Se lo accompagnerà al matrimonio della sua ex fingendosi la sua fidanzata, Bruno libererà l’appartamento senza fiatare. I due suggellano l’accordo con una firma, mettendo il tutto per iscritto.

Il mio vicino del piano di sopra: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo invece al cast. Il mio vicino del piano di sopra è un film italiano e il protagonista, Bruno, è interpretato da Sergio Rubini. Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi personaggi:

Sergio Rubini è Bruno

Barbora Bobulova è Claudia

Giorgia Boni è Gea

Simona Nasi è Susanna

Luigi Di Fiore è Roccardo

Massimo Nicolini è Mattia

Pia Lanciotti è Monica

Streaming e TV

Dove vedere Il mio vicino del piano di sopra in streaming e TV? Il film va in onda giovedì 18 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 1. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere a RaiPlay in modo del tutto gratuito una volta effettuato il login che può avvenire anche tramite social (Facebook e Gmail). Effettuato l’accesso potrete scegliere il canale in streaming che vi interessa.