Il mio vicino del piano di sopra: la trama del film su Rai 1. Di cosa parla

Il mio vicino del piano di sopra è un film del 2016 che fa parte del ciclo Purché finisca bene. Con la regia di Fabrizio Costa, dura circa 100 minuti e ha come protagonisti Sergio Rubini e Barbora Bobulova che interpretano rispettivamente Bruno e Claudia. Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? Scopriamolo subito.

La trama

La trama di Il mio vicino del piano di sopra racconta di Claudia, una donna in carriera che è CEO di un’importante multinazionale del mondo pubblicitario ed è costantemente impegnata. Pur dedicando poco tempo e spazio alla sfera personale, Claudia deve spostarsi con Mattia e sogna di vivere in una casa spaziosa, per questo acquista due appartamenti in uno stabile. Un attico e un superattico è ciò che le serve per avere lo spazio di cui ha bisogno, peccato che uno dei due appartamenti sia ancora abitato da un certo Bruno. Claudia lo detesta. I due non vanno d’accordo, ancor di più quando Bruno si rifiuta di lasciare l’appartamento, artista eccentrico e recentemente divorziato che non accetta la fine del suo matrimonio con Susanna. Così come non accetta i tentativi di Claudia di mandarlo via, che prova persino a sedurlo. Un giorno però il destino gioca bene le sue carte, quando la figlia di Bruno lo informa che la madre sta per sposarsi di nuovo. Affranto, l’uomo propone un patto a Claudia: lascerà il suo appartamento se lo accompagnerà al matrimonio come plus one, o meglio sua fidanzata. La donna, tentatissima, accetta ma prima prepara un contratto da firmare, per essere più tutelata.

Il mio vicino del piano di sopra streaming e TV

Dove vedere Il mio vicino del piano di sopra in streaming e TV? Il film va in onda giovedì 18 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 1. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere a RaiPlay in modo del tutto gratuito una volta effettuato il login che può avvenire anche tramite social (Facebook e Gmail). Effettuato l’accesso potrete scegliere il canale in streaming che vi interessa.